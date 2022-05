Lula aponta incompetência de Bolsonaro no aumento recorde da inflação: 'esse presidente é um fanfarrão'

Apoie o 247

247 - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) criticou Jair Bolsonaro (PL) nesta quarta-feira (11) por causa do aumento da inflação no Brasil. "Metade da inflação é por causa dos preços controlados, energia elétrica, diesel, gás, gasolina. Esse presidente da República é um fanfarrão, só sabe contar mentira. Por isso, prefere não dar entrevista, faz live", disse o petista em Juiz de Fora (MG).

"Nós andamos para trás, o salário do povo está menor, ninguém consegue comprar um botijão de gás, encher o tanque de um carro", disse Lula.

De acordo com o ex-presidente, "o povo tem o direito de ter todas as coisas que esse país produz". "A gente quer se vestir bem, comer bem, estudar bem, morar bem, que as nossas famílias vençam, viver em paz. É por isso que quero voltar e estou me colocar como candidato".

Em seu discurso, Lula afirmou que a população "vai voltar a trabalhar, com carteira profissional assinada". "Esse país terá emprego, previdência social, seguridade social. Queremos um país em que as pessoas vão trabalhar e as suas famílias já tomaram café da manhã. A criança vai almoçar, vai jantar, vai ter escola de qualidade. Filhos não serão vítimas da violência na periferia".

