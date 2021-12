Lula atinge 62% das intenções de voto entre os que têm fome, aponta Datafolha

Volta da pobreza e da miséria no Brasil alavancou a candidatura do ex-presidente edit

247 – O retorno da fome e da miséria no Brasil alavancou a candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. É o que aponta um dos cortes da pesquisa Datafolha. "O ex-presidente Lula tem ampla liderança entre os eleitores que se consideram sob insegurança alimentar, aponta pesquisa divulgada na semana passada pelo Datafolha. O petista tem 62% da preferência entre os eleitores que declararam ter menos quantidade de comida em casa do que o necessário. Neste grupo, Jair Bolsonaro (PL) alcança apenas 11%", relata a coluna Painel , da Folha de S. Paulo

"Bolsonaro tem melhor resultado entre aqueles que consideram ter mais comida do que o suficiente em casa. Neste eleitorado, Bolsonaro fica tecnicamente empatado com Lula, chegando a 35% contra 37% do ex-presidente", aponta ainda a coluna.

