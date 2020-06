"O papel do presidente da República era orientar diariamente a população de como se cuidar e dar força aos profissionais de saúde. Eu nunca vi ele fazendo isso", disse o ex-presidente edit

247 - O ex-presidente Lula voltou a criticar duramente Jair Bolsonaro por sua condução da crise do coronavírus. Para Lula, Bolsonaro ainda vai ser criminalizado por genocídio por conta de suas atitudes.

"Bolsonaro ainda vai ser criminalizado pelo genocídio que está promovendo. O papel do presidente da República era orientar diariamente a população de como se cuidar e dar força aos profissionais de saúde. Eu nunca vi ele fazendo isso", declarou.

Lula defendeu ainda que "o governo precisa pensar mais no ser humano e menos em quanto dinheiro vai gastar". "Ou colocamos dinheiro, ou não vamos ter como segurar o povo no isolamento. É preciso prolongar o auxílio emergencial até pelo menos o final do ano", afirmou.

O ex-presidente concedeu nesta quinta-feira (25) entrevista ao programa Giro Nordeste, transmitido aos nove estados da região e ao Espírito Santo. Assista:

Entrevista de Lula ao #GiroNordeste, transmitido direto em 9 estados da Região e no Espírito Santo

