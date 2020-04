Lula: “Bolsonaro já cometeu muitos crimes de responsabilidade”

247 - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), deveria aceitar os pedidos de impeachment contra Jair Bolsonaro.

"Deveria aceitar, porque o Bolsonaro já cometeu muitos crimes de responsabilidade. Esse Congresso Nacional, que teve a coragem de cassar uma presidente (Dilma Rousseff) por conta de uma mentira inventada contra ela, não deveria ter medo de colocar o impeachment do Bolsonaro em discussão. E, na discussão, ele que prove que não está errado", disse Lula em entrevista à agência EFE.

De acordo com o ex-presidente, Bolsonaro "não tem uma orientação, ele não estabeleceu a política correta de combater o coronavírus, porque ele não acreditava, ele preferia acreditar nas bobagens que o (presidente dos Estados Unidos, Donald) Trump falava, ele preferia dizer que o coronavírus era uma gripezinha, e que se um cara como ele pegasse, não aconteceria nada, porque ele era um atleta e que era uma bobagem, que era uma mentira, que era um terrorismo, que era uma coisa da China".

Na entrevista Lula afirmou que o bolsonarismo é como um vírus. "Tem uma turma aqui no Brasil que é anticomunista, que é antiesquerda, que é antimovimento sem-terra, que é antissindicato", disse. "Você tem uma turma assim, e isso é histórico. O que aconteceu com o Bolsonaro é que ela ganhou vida. É como se fosse um vírus que apareceu. Ele tava quieto, não se manifestava, e se manifestou", afirmou.

Ao criticar Bolsonaro, o ex-presidente afirmou que, "quando se nega a política, o que surge depois é bem pior do que a política". "Foi assim que nasceu Hitler, foi assim que nasceu Mussolini, é assim que nascem os ditadores, com a negação da política, porque não existe saída melhor para o mundo do que a democracia".

Eleições 2022

Ao comentar sobre a eleição presidencial de 2022, Lula afirmou que o candidato "mais preparado" para ganhar as eleições é o ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad (PT).

"Você acha que é pouco 47% dos votos? Você acha que é pouco o Haddad ser lançado 20 dias antes das eleições e quase ganhar? E ainda ele perdeu pra ‘fake news’, pra quantidade de mentiras. O Bolsonaro não foi em debate. Você percebe? O PT sempre poderá ter candidato", disse.

"Agora, é verdade, o Flávio Dino é uma personalidade pela qual eu tenho um profundo respeito, é um governador muito atuante, é um homem de bem. O Ciro Gomes, apesar dos problemas políticos, apesar de, na minha opinião, ele estar tentando fazer um discurso anti-PT para ver se ganha votos da direita que votava nos tucanos, não vai ganhar, porque, entre votar no Ciro Gomes e votar no (governador de São Paulo, João) Doria, eles vão votar no Doria. O Ciro precisa apenas equilibrar as necessidades de saber para quem que ele quer governar".

