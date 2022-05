Lula: Brasil pode ser melhor, com mais salário e menos inflação

Apoie o 247

247 - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse nesta quinta-feira (5), no município de Sumaré (SP), que o Brasil pode ser melhor com salários maiores, aumento real do mínimo, inflação menor e geração de emprego.

"Não tem país rico com cidade pobre. A gente precisa saber que a melhoria da vida começa pela cidade. É na cidade que a pessoa vai à escola, vai ao médico, pega ônibus, conhece o prefeito e o vereador. É na cidade que as pessoas precisam dos atendimentos que o Estado tem que oferecer", declarou em conversa com moradores da Vila Soma, ocupação que ainda está sendo transformada em bairro.

O ex-presidente lembrou que, na gestão dele, foram gerados mais de 20 milhões de empregos com carteira assinada. "No meu tempo de governo, o trabalhador não precisava ir à Previdência para se aposentar. Ele recebia uma carta em casa comunicando que já tinha direito e quanto ia receber. Hoje, os trabalhadores frequentam filas por anos e anos e a Previdência não atende da forma que as pessoas precisam", complementou.

O petista criticou Jair Bolsonaro (PL). "Vai terminar o mandato sem nunca atender um prefeito. Ele nunca atendeu prefeitos, ele nunca atendeu governadores, ele nunca atendeu sindicalistas, ele nunca atendeu nenhum movimento nesse país. Ele só atende os filhos dele e os milicianos que cercam ele", disse.

