Lula celebra "democracia restaurada", um mês após ataques terroristas em Brasília

Vídeo mostra os bastidores do trabalho do presidente após os atentados terroristas de bolsonaristas em Brasília no dia 8 de janeiro edit

247 - A equipe do presidente Lula (PT) divulgou nesta quarta-feira (8) um vídeo que mostra os bastidores do trabalho do mandatário para restaurar a democracia brasileira, violentada por terroristas bolsonaristas há exatamente um mês.

No dia 8 de janeiro, seguidores fanáticos de Jair Bolsonaro (PL) invadiram e depredaram as sedes dos Três Poderes em Brasília, em um gesto que, segundo eles acreditavam, representava a tomada do poder pela força, já que foram derrotados nas urnas.

O vídeo, produzido pela equipe de Audiovisual, coordenada por Ricardo Stuckert, da Secretaria de Comunicação do governo federal, mostra imagens dos ataques e da reconstrução do Palácio do Planalto, além de destacar as investigações contra os terroristas e seus financiadores.

Assista:

