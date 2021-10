Lula chega a Brasília e é recebido por Paulo Câmara, do PSB, e Humberto Costa

Apoie o 247

247.– O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva desembarcou neste domingo em Brasília, onde terá vários encontros políticos visando construir alianças para as eleições de 2022. O primeiro ocorreu com o senador Humberto Costa (PT-PE) e o governador pernambucano Paulo Câmara, do PSB, o que sinaliza possibilidade de aliança PT-PSB para as eleições de 2022. Confira o tweet de Lula:

Acabo de desembarcar em Brasília para uma semana intensa de muitos encontros e atividades. Na chegada fui recebido pelos meus companheiros de Pernambuco, o governador @PauloCamara40 e nosso @senadorhumberto. Boa conversa!



Foto: @ricardostuckert pic.twitter.com/9nzzqd6FL3 — Lula (@LulaOficial) October 3, 2021

