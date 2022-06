Lula cobra aumento do salário mínimo diante de elevação do PIB

Apoie o 247

ICL

Metrópoles - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva comentou, em encontro com líderes de cooperativistas de setores produtivos no Rio Grande do Sul, o aumento de 1% no Produto Interno Bruto (PIB), registrado no primeiro trimestre desse ano, e cobrou que esse resultado reflita em elevação do salário mínimo por parte do atual governo.

“No nosso governo, a gente aumentava o salário mínimo de acordo com o crescimento do PIB. Vocês estão lembrados? Era a inflação do ano e o PIB de dois anos atrás. Aí você estava dando o aumento do PIB para o trabalhador. Mas o que se faz? Quando o PIB cresce, você não recebe aumento de salário?”, questionou o petista.

Lula ainda disse que nem sempre, quando o PIB cresce, é sinal de que empregos foram gerados. Para o petista, pré-candidato à Presidência da República, o crescimento pode ser sustentado inclusive por acúmulo de riqueza e cabe ao Estado implementar políticas públicas com o objetivo de melhorar a oferta de novos postos de trabalho.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Leia a íntegra no Metrópoles .

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE