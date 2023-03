Lula cobra que ministros acertem propostas com área econômica e Casa Civil antes de anúncio

De acordo com Lula, a comunicação com a Casa Civil e com a equipe econômica também é fundamental para a garantia do cumprimento das promessas do governo edit

Apoie o 247

ICL

(Reuters) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta terça-feira, em discurso na abertura de reunião ministerial no Palácio do Planalto, que qualquer ministro com alguma proposta de política pública deve comunicar a Casa Civil e a área econômica antes de anunciá-la, para que não seja uma proposta de ministro, e sim de governo.

"É importante que nenhum ministro ou nenhuma ministra anuncie publicamente qualquer política pública sem ter sido acordado com a Casa Civil, que é quem consegue fazer que a proposta seja do governo", disse Lula em discurso na abertura do encontro. "Nós não queremos proposta de ministro."

Lula também afirmou que qualquer proposta precisa ser organizada com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, que são os responsáveis por cuidar "do caixa do governo".

"É assim que a gente cria as condições motivadoras de todo mundo concordar com a política que foi anunciada. Isso é muito importante para manter a unidade do governo, para manter a coesão do governo", disse o presidente.

De acordo com Lula, a comunicação com a Casa Civil e com a equipe econômica também é fundamental para a garantia do cumprimento das promessas do governo, e riscos só devem ser tomados quando apresentarem uma chance alta de acerto.

"Se tiver que arriscar alguma coisa, a gente (tem que) arriscar com um viés de acerto acima de uns 80%, porque a gente também não pode correr risco de anunciar coisa que não vai acontecer", acrescentou.

(Por Fernando Cardoso, em São Paulo)

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.