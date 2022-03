Lula coloca o dedo na ferida: seis anos depois do golpe, como está o preço do arroz, da carne, da gasolina?

Apoie o 247

ICL

247 – O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva desnudou toda a destruição econômica causada pelo golpe de estado de 2016 contra a ex-presidente Dilma Rousseff. "Inventaram uma tal ponte para o futuro, mas a ponte era só o buraco. Não tinha ponte", disse ele. "Seis anos depois do golpe, como está o preço do arroz, do feijão, da carne, da gasolina, dos pedágios, do óleo diesel?", questionou. Confira:

Seis anos após o golpe contra @dilmabr, quanto está o preço do arroz, da carne, dos combustíveis? #EquipeLula



Vídeo: @ricardostuckert pic.twitter.com/YmXZlEYRWz — Lula (@LulaOficial) March 20, 2022

De fato, o objetivo central do golpe de estado de 2016 foi transferir a renda do petróleo da sociedade brasileira para os acionistas privados da Petrobrás, num processo que gerou inflação, fome, desemprego e miséria no Brasil.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE