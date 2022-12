Lula confirma que Gleisi não será ministra

Presidente eleito afirmou que Gleisi precisa continuar no comando do PT: "o fato de ela não ser ministra é o reconhecimento da grandeza dela" edit

247 - O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), confirmou que a deputada federal presidente nacional do PT não irá ocupar um ministério em seu governo e que ela seguirá no comando do Partido dos Trabalhadores. “Ser presidente desse partido hoje é tão ou mais importante que ser qualquer ministro. Essa companheira, continuando a ser presidente [do PT], vai me ajudar a governar esse país”, disse Lula nesta sexta-feira (2) durante entrevista coletiva no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), em Brasília.

Ainda segundo Lula, “ é extremamente importante que uma figura importante como a Gleisi, possivelmente a melhor presidente de um partido em atividade, de uma qualidade extraordinária, a quem eu devo muito minha vitória, a quem o partido deve muito. E eu achei que não é importante desmontar o partido porque nós ganhamos as eleições. Então a companheira Gleisi tem um papel que, na minha opinião, não é mais importante que o presidente da República, mas é muito importante manter o PT se organizando, se fortalecendo. Tem outras pessoas que podem representá-la dignamente no governo”.

“O fato de eu ter dito para a Gleisi que ela não vai ser ministra é, na verdade, o reconhecimento do papel que ela tem na organização política do PT no Brasil. O PT é o partido mais importante do setor progressista desse país, é o partido de esquerda mais importante da América Latina, é referência para muita gente, e ela [Gleisi] tem organizado e trabalhado o PT de forma a fazer com que a gente tenha obtido esse sucesso. Quero que vocês saibam que o fato de ela não ser ministra é o reconhecimento da grandeza dela, e não a diminuição do papel dela. Ser presidente desse partido hoje é tão ou mais importante que ser qualquer ministro”, ressaltou o presidente eleito.

Na coletiva, Lula também disse que tem evitado entrar em detalhes sobre a transição porque ainda está aguardando o relatório final que está sendo elaborado pela equipe comandada pelo vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin (PSB).

“Eu não tenho falado com a imprensa porque estou esperando a transição terminar, me entregar o relatório para que eu possa conversar com a imprensa e dizer para vocês como é que nós encontramos o país, as finanças do país, os ministérios. É um trabalho minucioso que está sendo feito por gente muito representativa, responsável. Estou convencido de que a situação do Brasil não é das melhores. Temos informações de que nós não teremos grande crescimento em 2023 se depender da política que está em vigor nesse país. Temos o compromisso de fazer esse país voltar a crescer, de voltar a gerar empregos, de trabalhar para reduzir a inflação e aumentar a produção de alimentos, principalmente dos alimentos básicos", afirmou.

Lula também brincou com a pressão exercida pela imprensa para que ele anuncie os nomes dos futuros ministros. "Ontem à noite eu vi uma matéria de que eu não tinha deixado a companheira Gleisi ser ministra do meu governo. E eu queria dizer que quando eu chegar em casa agora eu vou fazer um compacto de tudo que saiu na televisão, nos jornais. Porque quem sabe vocês já tenham montado o Ministério para mim, quem sabe vocês tenham colocado um nome que eu nem tenha pensado, não tenha lembrado, aí eu tiro proveito e faço a pessoa ser ministra”, comentou.

