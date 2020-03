"Dividimos muitas preocupações em comum, em especial o crescimento do fascismo que aflige não só ao Brasil, mas ao mundo", relatou o ex-presidente brasileiro, que está na Itália edit

247 - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu com o ex-primeiro-ministro italiano Enrico Letta, com quem dialogou sobre o crescimento do fascismo e a crise dos refugiados.

"Dividimos muitas preocupações em comum, em especial o crescimento do fascismo que aflige não só ao Brasil, mas ao mundo", relatou o ex-presidente brasileiro em postagem nas redes sociais.

"Conversamos muito sobre a crise dos refugiados na Europa e como a vida dessas famílias é devastada pela guerra. O tema da imigração é uma coisa muito sensível e que merece ser olhado com muito cuidado e atenção por todas as nações que muitas vezes falam em paz, mas promovem a guerra", descreveu ainda Lula.