Lula convida 20 deputados para acompanhá-lo em viagem à China

Presidente viajará ao país socialista asiático no final do mês com uma numerosa delegação de políticos e empresários edit

Apoie o 247

ICL

247 - O governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT) convidou 20 deputados federais a integrarem a comitiva oficial que viajará à China entre os dias 26 e 30 de março, informa o Painel da Folha de S.Paulo.

O convite foi formalizado aos parlamentares em ofício enviado pelo ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha. As despesas dos que aceitarem serão pagas pela Câmara.

Estão na lista de convidados os presidentes da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), da Frente Parlamentar Brasil-China, Fausto Pinato (PP-SP), e da Comissão de Relações Exteriores, Paulo Alexandre Barbosa (PSDB-SP), além de líderes de partidos como PT, PDT e PC do B.

A viagem à China é considerada um dos destaques da agenda internacional do presidente neste ano, com a proposta de retomada do protagonismo do Brasil no cenário global.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.