Lula decide indicar Cristiano Zanin ao STF

247 - O presidente Lula (PT) já decidiu e indicará o advogado Cristiano Zanin para ocupar a vaga deixada pelo ex-ministro Ricardo Lewandowski no Supremo Tribunal Federal (STF), informa o Estado de S. Paulo. "Lula manifestou a convicção em conversas com vários interlocutores, recentemente, e não escondeu a contrariedade com os fortes ataques a Zanin por parte de petistas", diz a reportagem.

O nome de Zanin foi alvo dos mais diversos ataques e Lula também foi pressionado por vários setores a indicar uma mulher negra à Suprema Corte.

Em reunião reservada com empresários no mês passado, em Lisboa, Portugal, o presidente disse não estar preocupado com possíveis repercussões negativas de sua escolha.

Lula quer ter uma conversa definitiva nesta semana com o ex-ministro Lewandowski sobre o assunto. O ex-magistrado defende a indicação do advogado Manoel Carlos de Almeida Neto, que trabalhou no STF e no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). No entanto, o presidente sabe que Lewandowski não vai se opor à indicação de Zanin e quer saber da possibilidade de o ex-ministro fazer um gesto em apoio a seu escolhido.

