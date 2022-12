Lula decide transferir Coaf para a Fazenda, sob tutela de Haddad

Apoie o 247

247 - O presidente diplomado, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), decidiu que o Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras), voltará a ser subordinado ao Ministério da Fazenda, que será comandado por Fernando Haddad (PT). A informação é da Folha de S. Paulo.

Atualmente, o órgão responsável por fiscalizar movimentações financeiras atípicas estava sob responsabilidade do Banco Central.

Originalmente, antes do governo Bolsonaro, o Coaf já era vinculado à pasta da Fazenda, mas o atual chefe do Executivo decidiu transferi-lo ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, chefiado à época pelo ex-juiz suspeito Sergio Moro (União-PR). No entanto, a transferência foi vetada pela comissão mista do Congresso que avaliava as mudanças ministeriais de Bolsonaro. Na sequência, o órgão passou ao Banco Central, que é independente.

A mudança à pasta da Justiça e Segurança Pública também foi cogitada por Lula , segundo o futuro ministro Flávio Dino. No entanto, a vontade de remanejar o Coaf à Fazenda prevaleceu.

