Lula defende Estado forte e promete barrar privatizações e venda de armas

Apoie o 247

ICL

247 - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta quarta-feira (1), durante encontro com lideranças no Rio Grande do Sul, fez críticas aos processos de privatização da Petrobrás e da Eletrobrás. O petista voltou a defender a atuação do Estado para condutor do crescimento socioeconômico e defendeu políticas que estimulam a venda de livros e não de armas.

"Um país pode ter toda a riqueza do mundo, mas se o povo não puder tomar café, almoçar e jantar, esse país não é soberano", disse Lula. "A soberania não pode discurso, tem que ser prática. Vocês compravam gasolina a dois reais e sessenta centavos. Somos autossuficientes e não podemos comprar um botijão de gás de treze quilos. Como sobrevivem os caminhoneiros? Tudo isso repercute na comida, porque a inflação... 50% da inflação são preços controlados pelo governo... Energia, gás, gasolina", acrescentou.

O ex-presidente criticou a iniciativa do governo Jair Bolsonaro de culpar os conflitos na Ucrânia pela alta da inflação no Brasil. "Por causa da guerra na Ucrânia? É por falta de vergonha. Se a gente privatizar a Eletrobrás, também vão tomar conta das nossas águas. Nunca mais haverá programa Luz para Todos", afirmou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"Quero Estado forte. Eles não sabem falar a palavra desenvolvimento, crescimento, na palavra educação, cultura. Não sabem falar nada do que nós necessitados. Homem que distribui armas quando o País está precisando de livros, acaba com Ministério da Cultura, vamos criar Comitê de Cultura em cada estado. Vamos fazer a revolução cultural que o País precisa", continuou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"Fizemos a maior política de inclusão social que esse País já mostrou. Não vamos usar arma, tiro...Quer proibir venda de armas, evitar genocídio, quando você vê um Genivaldo é jogado num carro... O Estado inexiste no cumprimento de suas obrigações. O Estado tem que estar na favela, com escola, lazer, centro cultural, com rua asfaltada, coleta de esgoto", complementou.

Alckmin

O ex-governador Geraldo Alckmin disse que vai "suar a camisa para Lula voltar a presidência do Brasil.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"Para salvar a democracia, o Brasil precisa da volta de Lula. Para combater o desemprego, a fome... Para recuperar a educação, salvar a saúde, o meio ambiente. Chegou o tempo da esperança, o tempo de Lula presidente", disse Alckmin.

Antes de iniciar o discurso, o ex-governador também cumprimentou Dilma e afirmou que ela é "guerreira, honesta".

Palanque

Em seu pronunciamento, o ex-presidente destacou a necessidade de conversas para um "consenso" sobre a chapa no Rio Grande do Sul.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"Quero fazer um apelo aos partidos que estão aqui no palco comigo: sentem, conversem e cheguem a um consenso sobre quem será nosso candidato a governador e senador no Rio Grande do Sul", disse.

Mais depoimentos

A ex-presidente Dilma Rousseff destacou a necessidade de "eleger Lula e fazer um governo em que o povo volte a decidir os destinos do país, que não fiquem nas filas procurando ossos nos açougues... Vamos ter de lutar".

O deputado federal Paulo Pimenta (PT-RS) destacou a aliança do PT com outros partidos como PSB, PCdoB, Psol e Rede, além de ter criticado a perseguição contra Lula, que teve mais de 20 vitórias na Justiça.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"Queremos construir uma grande unidade com todos os partidos que estão em nosso palanque nacional. Queremos ter a capacidade de fazer como vocês fizeram em nível nacional. Queremos oferecer ao Rio Grande a possibilidade de voltar a ser feliz de novo. Nosso estado foi palco de ato de perseguição, da covardia do TRF4, que não teve coragem de analisar a perseguição de Sergio Moro, Dallagnol, dos algozes da Lava Jato. Muitos tiveram seu coração dilacerado quando iram Lula ser levado para (a prisão) Curitiba", disse.

De acordo com o parlamentar, o governo Bolsonaro é "fascista, homofóbico, negacionista, racista". "Tínhamos oportunidade de comer melhor, ver filhos entrando em universidade, ter uma casa".

A ex-deputada federal Manuela D'Ávila (PCdoB-RS) afirmou que o "Brasil viu o terror se instalar neste País". "Desemprego, fome, racismo, machismo, destruição da indústria, do polo naval. (Presidente) Muitas vezes a gente cantava ‘ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro’. As mulheres vão ser livres, negros e negras vão reconstruir esse País e população LGBT vai ser respeitada".

Segundo o presidente nacional do Psol, Juliano Medeiros, a aliança do seu partido com o PT "não começou nesta eleição". "O Psol esteve nas ruas em 2016 defendendo o mandato dessa mulher (Dilma), vítima de um golpe parlamentar. Em 2018, quando a Lava Jato perseguia Lula, estive em São Bernardo do Campo levando a solidariedade do Psol e entrarmos de corpo e alma pela liberdade de Lula. A aliança não é por um partido, eleição, mas por uma geração de brasileiros e brasileiras, que, se não tiveram a oportunidade de derrotar Bolsonaro, vão ser empurradas para a fome, miséria, violência".

Pré-candidato ao governo do Paraná, o ex-senador Roberto Requião (PT-PR) disse que o governo Bolsonaro é de "pouca vergonha, supressão dos direitos dos trabalhadores, entrega do petróleo". Estamos "ameaçados pela reação conservadora", disse.

O ex-parlamentar também criticou os processos de privatização da Petrobrás e da Eletrobrás. "A soberania, o domínio da nação sobre suas riquezas, sobre pesquisas, ciência e tecnologia", disse Requião. "Devemos a anular todas as iniciativas" contra a soberania, acrescentou.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE