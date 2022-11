Lula define conselho político da transição; veja os nomes

De acordo com a lista obtida pela CNN Brasil, há representantes do PDT e MDB na equipe. Grupo político será coordenado por Gleisi edit

247 - O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), bateu o martelo e definiu a equipe do conselho político da transição de governo. O grupo, de acordo com a CNN Brasil, terá integrantes dos partidos que declararam apoio a Lula na campanha eleitoral, incluindo o MDB e o PDT, que se integraram à campanha no segundo turno das eleições.

Ainda segundo a reportagem, “a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, estará à frente do time. O único nome ainda a ser definido é o do representante do MDB”.

A expectativa é que o nome do último integrante da equipe seja anunciado ainda nesta terça-feira (8), após a realização de uma reunião entre Gleisi e o presidente do partido, Baleia Rossi, em Brasília.

Veja os nomes dos membros da equipe de transição do novo governo Lula:

José Luiz Penna, presidente do PV;

Jefferson Coriteac, vice-presidente do Solidariedade;

Daniel Tourinho, presidente do Agir;

Wolney Queiroz, deputado federal do PDT;

Felipe Espirito Santo, integrante da direção do Pros;

Carlos Siqueira, presidente do PSB;

Wesley Diógenes, porta-voz da Rede;

Luciana Santos, presidente do PCdoB;

Juliano Medeiros, presidente do PSOL;

Guilherme Ítalo, da direção do Avante.

