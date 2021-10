Lula define equipe de sua pré-campanha à Presidência (veja os nomes)

A equipe, que deve ter entre 10 e 15 pessoas, irá contar com nomes experientes da política brasileira, entre eles o da presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, de parlamentares e governadores petistas, além dos ex-ministros Luiz Dulci e Celso Amorim edit

247 - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse a interlocutores que pretende montar até o final de outubro o núcleo inicial do que deve vir a ser a equipe de sua pré-campanha à Presidência.

De acordo com o jornalista Ricardo Gadelha, do “Projeto Eleições do BAF”, que acompanhará os principais candidatos à Presidência no pleito de 2022, o grupo deve ter entre 10 e 15 pessoas com experiência em campanhas eleitorais.

Além da presidente do PT, Gleisi Hoffmann, que vai coordenar a campanha, estão listados até agora os deputados Paulo Pimenta, Rui Falcão e José Guimarães, os governadores Rui Costa (BA), Camilo Santana (CE), Wellington Dias (PI) e Fátima Bezerra (RN), o senador Jaques Wagner e os ex-ministros Luiz Dulci e Celso Amorim.

O jornalista informa ainda que os nomes listados cumprirão papéis executivos, com tarefas específicas. O time que vai formular o programa de governo deve ser escolhido só no início do ano que vem. Desde que Lula voltou a ter seus direitos políticos, em 8 de março, o PT vem reforçando o entorno político do ex-presidente. O primeiro a ser agregado foi Franklin Martins, que hoje cuida da comunicação do petista.

