Lula define os nomes da equipe de transição nesta segunda-feira

247 – O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, participa de reuniões com a equipe de transição de governo, nesta segunda-feira (07/11), a partir das 10h, em São Paulo (SP). Lula deve aprovar os nomes que serão apresentados para fazer parte da equipe de transição, coordenada pelo vice Geraldo Alckmin e por Aloizio Mercadante e Gleisi Hoffmann.

Uma das novidades, anunciada neste fim de semana, é a provável participação dos economistas André Lara Resende e Persio Arida, formuladores do Plano Real, na equipe de transição. Ao todo, o novo governo poderá indicar cerca de 50 assessores, que atuarão no Centro Cultural Banco do Brasil, em Brasília, e receberão informações de todas as áreas do governo.

