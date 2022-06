Lula: "deram um golpe na Dilma prometendo uma 'ponte para o futuro'. Dessa ponte só ficou o abismo"

Apoie o 247

247 - O ex-presidente Lula (PT), em entrevista nesta terça-feira (14) à Rádio Vitoriosa, de Uberlândia, Minas Gerais, fez um balanço da situação econômica do Brasil e afirmou que o país está "pior" do que em 2003, ano em que assumiu a Presidência da República pela primeira vez.

Ele lembrou que quando deixou o poder, o Brasil era a 6ª economia do mundo e poderia ser a 5ª, não fosse o golpe de Estado contra a ex-presidente Dilma Rousseff (PT) e a "ponte para o futuro" do ex-presidente Michel Temer (MDB), que destruiu direitos sociais e trabalhistas. "Quando eu deixei a Presidência, o Brasil já estava na 6ª economia do mundo e eu imaginei que o Brasil poderia chegar à 5ª economia do mundo. Aí deram um golpe na Dilma, prometendo fazer uma 'ponte para o futuro', e dessa ponte que foi feita só ficou o abismo. A ponte não existe. Jogaram o Brasil num buraco".

O petista disse que, se eleito, reconstruirá tudo o que foi destruído desde a derrubada de Dilma."Estou concorrendo às eleições 12 anos depois que deixei a Presidência e estou encontrando o Brasil pior que quando peguei em 2003. A inflação está um pouco maior, a taxa de juros está maior. Você tem um empobrecimento da sociedade que a gente não tinha".

"Vou pegar o Brasil pior do que eu peguei em 2003. Significa que o problema do emprego é prioridade, o problema da saúde é prioridade, o salário é prioridade, a questão da inflação é prioridade, o custo de vida é prioridade porque o povo não está mais conseguindo comprar o que comer. A gente vai voltar para refazer tudo o que a gente já tinha feito e tentar fazer coisas novas", completou.

