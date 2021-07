Lula deve adiar viagem ao Nordeste

247 - O ex-presidente Luis Inácio Lula da Silva disse a apoiadores, segundo coluna de Lauro Jardim , de O Globo, que vai adiar a sua ida a visita a cinco estados do Nordeste, programada para o final do mês de julho, porque aguarda uma definição mais clara do cenário político após a aprovação do Congresso da reforma eleitoral. Para Lula, é importante saber em que bases poderá negociar alianças para 2022.

Lula deve passar pelos estados de Pernambuco, governado pelo PSB, e pelos estados sob comando do PT (RN, CE, BA e PI).

Após sua passagem pelo Nordeste, Lula segue para os estados da região amazônica.

