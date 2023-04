Lula deve enviar ao Senado na próxima semana nome do substituto de Lewandowski no STF

Apoie o 247

Agenda do Poder - O presidente Lula deve enviar ao Senado o nome do substituto do ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal (STF), na próxima semana.

O envio seria feito entre os dias 17 e 20 de abril, antes do presidente viajar novamente para o exterior, desta vez para Portugal.

Segundo informações do Blog do Valdo Cruz, no G1,A expectativa é que Lula bata o martelo durante a viagem que faz à China. Dentro do Supremo, porém, a avaliação de ministros da Corte é que Lula já se definiu pelo nome do seu advogado, Cristiano Zanin.

Eles citam declarações do presidente citando o advogado para testar a aceitação do nome e dizem que a repercussão não foi negativa, principalmente pela atuação de Zanin no combate a decisões dos procuradores da operação Lava Jato.

Esse posicionamento tem apoio dentro do Senado — responsável pela aprovação de indicações para magistrados do STF — não só de senadores de centro como também de esquerda.

É uma postura semelhante à que foi observada, por exemplo, na recondução do atual procurador-geral da República, Augusto Aras, que teve votos dos dois campos. O PT, por exemplo, é um opositor dos procuradores da Lava Jato.

Além de Zanin, outros dois nomes ainda estão na lista de cotados: Manoel Carlos de Almeida Neto, que trabalhou com Lewandowski no STF e no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), e o presidente do Tribunal de Contas da União (TCU), Bruno Dantas.

