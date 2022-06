"Lula deve ser mais blindado. Ele é a única chance do Brasil", diz Marcelo Uchoa

Apoie o 247

247 – "Há meses digo que o presidente Lula deve ser mais blindado, mantido mais à distância. Tanto por sua saúde como por sua segurança. Para chegar perto dele, a exibição de teste Covid de 72h antes deveria ser o mínimo. Ele é a ÚNICA chance do Brasil. Juízo, presidente… e saúde!", escreveu o jurista Marcelo Uchôa, em suas redes sociais, após saber que o ex-presidente e sua esposa Janja foram diagnosticados com covid-19. Saiba mais:

SÃO PAULO (Reuters) - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), líder nas pesquisas de intenção de voto para a eleição presidencial de outubro, foi diagnosticado com a Covid-19, está sem sintomas e iniciará um período de isolamento domiciliar, informou a equipe do ex-presidente na conta oficial de Lula no Twitter.

A esposa de Lula, Rosângela Silva, também teve teste positivo para o coronavírus e apresenta sintomas leves, acrescentou a equipe do petista.

"O ex-presidente @LulaOficial e sua esposa @JanjaLula foram diagnosticados hoje com Covid19. Os dois estão bem, o ex-presidente assintomático e Janja com sintomas leves. Ficarão em isolamento e acompanhamento médico nos próximos dias", afirma a publicação na rede social, acompanhada de uma foto de uma nota do cardiologista Roberto Kalil Filho, médico pessoal de Lula, informando o diagnóstico do ex-presidente.

No início de abril, Lula, que está com 76 anos, disse em sua conta no Twitter que tomou a quarta dose da vacina contra Covid, o imunizante da Janssen como dose de reforço. Na ocasião, também afirmou ter feito um check-up médico e, segundo disse, "o médico disse para eu não dizer mais que tenho energia de 30, mas sim energia de 25 anos".

Com o diagnóstico positivo para a doença, Lula cancelou todos os compromissos de pré-campanha para os próximos dias.

