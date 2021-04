Lula divulga reportagem do Le Monde que revela como Moro trabalhou para os Estados Unidos e contra o Brasil

247 – O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva compartilhou a reportagem especial do jornal francês Le Monde, um dos mais importantes do mundo, que revela como o ex-juiz Sergio Moro, condenado pelo Supremo Tribunal Federal por parcialidade, trabalhou contra o Brasil e a favor dos interesses econômicos e geopolíticos dos Estados Unidos na Lava Jato. De acordo com um estudo do Dieese, Moro destruiu nada menos do que 4,4 milhões de empregos, ao quebrar as construtoras e a indústria naval do Brasil. Depois disso, Moro foi trabalhar a peso de ouro para uma empresa dos Estados Unidos que opera com recuperação judicial de empresas quebradas. Confira o tweet de Lula:

Reportagem do jornal francês Le Monde destrincha os interesses norte-americanos na Lava Jato. No link traduzida para o português. #equipeLula https://t.co/YHklENTyXX — Lula (@LulaOficial) April 11, 2021

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.