Lula diz a empresários que decisões importantes serão compartilhadas com Alckmin

247 – O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem sinalizado a intenção de uma gestão compartilhada com seu candidato a vice Geraldo Alckmin. "Lula diz que consultará Alckmin sobre principais ações de seu governo. O entrosamento gerou um novo termo entre coordenadores da pré-campanha eleitoral: Lulalckmin. O entrosamento de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e seu vice, Geraldo Alckmin (PSB), gerou um novo termo entre coordenadores da pré-campanha eleitoral: Lulalckmin", informa o jornalista Fábio Zanini, em reportagem publicada no Valor.

"O próprio Lula deixou isso claro em jantar com empresários no último domingo (26), ao referir-se ao papel que o ex-tucano terá em seu eventual governo. Disse que não tomará nenhuma decisão importante sem antes consultar Alckmin", acrescentou. "No encontro com empresários, entre eles Carlos Sanchez (EMS), Candido Pinheiro (Hapvida), João Camargo (Esfera) e Pedro Silveira (ex-XP), Lula lembrou as vitórias de Alckmin no estado de São Paulo e disse que um está aprendendo com o outro, segundo participantes", pontuou.

