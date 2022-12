Lula diz, com razão, que Bolsonaro segue cartilha fascista global

Apoie o 247

BRASÍLIA (Reuters) - O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta terça-feira que o atual presidente Jair Bolsonaro se alinha ao comportamento fascista mundial e incentiva ações como a da véspera, quando bolsonaristas tentaram invadir prédio da polícia federal, quebraram carros e atearam fogo em ônibus.

Segundo o petista, o presidente "segue o rito que todos os fascistas seguem no mundo".

Lula lembrou, em pronunciamento no encerramento dos trabalhos dos grupos técnicos do gabinete de transição, que Bolsonaro até o momento não reconheceu o resultado das eleições, apesar de ter autorizado o início das conversas de seu governo com a equipe de transição. Também o apontou como responsável por incentivar seus apoiadores a negarem o desfecho eleitoral.

O petista alertou, no entanto, que saiu vitorioso das urnas e que irá governar.

Para o presidente eleito, as ações de segunda-feira de poucos ativistas integra uma organização maior de extrema-direita que não existiria apenas no Brasil.

Lula aproveitou o pronunciamento para endereçar um recado ao que chamou de "glorioso mercado" ao fazer pergunta retórica se os operadores do setor "ganharam tanto dinheiro" em algum outro momento quanto durante seus governos.

Para o presidente eleito, o crescimento do PIB só tem sentido se for distribuído a "quem ajuda" nesse processo.

Mas para além do combate à fome, uma de suas principais bandeiras, o petista disse também ter compromisso com a educação básica e com o sistema público de saúde.

