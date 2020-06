Lula diz que Bolsonaro cometeu “genocídio” e reafirma defesa do impeachment

Fórum - O ex-presidente Lula voltou a defender o impeachment do presidente Jair Bolsonaro durante entrevista à Rádio Arapuan, da Paraíba, nesta quinta-feira (18) e disse que o maior crime cometido por Bolsonaro foi o genocídio em razão da postura diante do coronavírus.

“O Bolsonaro já cometeu muitos, muitos crimes de responsabilidade. Eu acho que ele cometeu um imperdoável, que é esse genocídio que está acontecendo no Brasil com a crise do coronavírus”, declarou o ex-presidente. “Ele não cuidou antes, no começo e nem agora”, completou.

“Se o governo tivesse feito as coisas direitinho, conversado com governadores, cientistas, prefeituras, a gente poderia ter evitado a quantidade de mortos que já tem no Brasil. O presidente brincou com o coronavírus, isso é um crime de responsabilidade, quase um genocídio”..

