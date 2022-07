Lula diz que não buscará reeleição se vencer em outubro

Apoie o 247

Reuters - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e líder das pesquisas eleitorais para o Palácio do Planalto disse nesta quarta-feira que não buscará a reeleição se vencer o pleito em outubro.

"Eu não quero, eu não tenho idade, é uma decisão minha", disse Lula em entrevista ao Canal UOL, lembrando que terá 81 anos em 2026.

O ex-presidente disse também que não teme um atentado contra ele, apesar do clima político cada vez mais violento no país e dos incidentes que já ocorreram em eventos nos quais esteve presente.

Apoiadores em um evento em junho reclamaram de um drone pulverizador que despejou urina do ar. No início deste mês, a polícia prendeu um homem acusado de arremessar uma garrafa de plástico com fezes e uma pequena carga de explosivos por cima das grades em outro evento da campanha de Lula.

