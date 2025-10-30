Lula diz que não tolera as facções e defende "cada vez mais vigor" no combate ao crime

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu nesta quinta-feira (30) um combate com "cada vez mais vigor" ao crime organizado e disse que seu governo "não tolera" as facções criminosas.

"O Governo do Brasil não tolera as organizações criminosas e atua para combatê-las com cada vez mais vigor", disse o presidente, em declarações divulgadas em contas oficiais.

Mais cedo, o presidente Lula sancionou a Lei 15.245/2025, de autoria de Sergio Moro. O texto, de acordo com o presidente, "aumenta a proteção a agentes públicos que combatem o crime organizado" e endurece as "punições a quem tenta dificultar estas investigações".

A lei prevê punição para quem contratar a prática de violência ou grave ameaça a agente público, advogado ou testemunha no âmbito de processo contra organização criminosa, com pena de 4 a 12 anos de prisão.

A sanção surge após a chacina policial no Rio de Janeiro, realizada na terça-feira (30). A megaoperação policial, que teve como alvo declarado a facção criminosa Comando Vermelho, matou ao menos 121 civis. Quatro policiais foram mortos.