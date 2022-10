Lula diz que PT é especialista em vencer no 2º turno e chamará 'todas as forças políticas que tenham voto' contra Bolsonaro

Apoie o 247

ICL

247 - O candidato do PT à Presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, destacou nesta segunda-feira (3) que buscará o apoio de todas as forças políticas contrárias ao governo Jair Bolsonaro (PL).

“Nós temos que conversar com todas as pessoas neste país, que não votaram conosco no primeiro turno. Agora a escolha não é ideológica, vamos conversar com todas as forças políticas que tenham voto, que tenham representatividade, significância política para que a gente consiga somar, num bloco, os democratas contra aqueles que não são democratas”, disse durante evento com aliados na cidade de São Paulo (SP).

O ex-presidente Lula teve 48% (57,2 milhões) dos votos válidos no primeiro turno, contra 43% (51 milhões) de Bolsonaro.

