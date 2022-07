Lula diz que vai fazer governo de transição: 'não quero pensar em reeleição; vou governar por quatro anos'

"Daqui quatro anos a gente vai ter gente nova disputando as eleições, gente nova sendo candidata a presidente", afirmou o ex-presidente edit

247 - Em entrevista nesta sexta-feira (1) à Rádio Metrópole, da Bahia, o ex-presidente Lula (PT) indicou que não pensa em passar mais de quatro anos na Presidência da República se for eleito novamente em 2022.

"Eu sou candidato para reconstruir esse país. Daqui quatro anos a gente vai ter gente nova disputando as eleições, gente nova sendo candidata a presidente. O que eu quero é deixar o país preparado. Quero é lutar contra a fome, contra a miséria, contra a pobreza, quero gerar emprego, diminuir a inflação e aumentar o salário. Quero tentar cuidar da questão climática com muito respeito a todos os biomas brasileiros, mas sobretudo a Amazônia. Quero tentar juntar toda a inteligência brasileira, que está fazendo experiência na universidade, no bairro, na vila, quero que essa gente participe da reconstrução desse país", disse.

O petista afirmou que pretende fazer um governo de transição. "Não vou ser um presidente da República que está pensando na sua reeleição. Vou ser um presidente que está pensando em governar esse país por quatro anos e deixá-lo 'tinindo' para que o povo brasileiro recupere definitivamente o bem-estar social, a alegria, o prazer de viver. Tenho quatro anos da minha vida para dedicar a cuidar desse povo".

