Lula diz ser “plenamente possível que o PT não tenha candidato à Presidência” em 2022

247 - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse ser “plenamente possível que o PT não tenha candidato à Presidência” em 2022. ”É plenamente possível que o PT não tenha candidato à Presidência. O PT pode ter candidato a vice. O PT pode ser candidato a outra coisa. Isso é plenamente possível”, disse Lula nesta quinta-feira (20) durante entrevista ao canal da TV Democracia, na internet.

A declaração de Lula foi feita após ele ser questionado sobre a eleição presidencial argentina, onde a ex-presidente Cristina Kirchner foi vice na chapa vitoriosa na chapa encabeçada por Alberto Fernández. Apesar disso, Lula ressaltou que o PT é “o maior partido de esquerda da América Latina” e que o partido não pode abrir “mão dessa grandeza”.

“É preciso ter um candidato que tenha habilidade de tratar os partidos com o respeito que os partidos merecem. Não adianta querer brigar com o PT. Não podem querer que o PT abra mão dessa grandeza que o povo lhe deu (nas urnas) a troco de nada. Ou apresenta um candidato maior do que o PT ou não tem chance. As pessoas falam: “Olha eu tenho uma pesquisa no segundo turno que mostra que tem mais voto que o Lula”. Ok, mas para passar para o segundo turno tem que passar pelo primeiro”, observou Lula.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.