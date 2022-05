Lula e Alckmin lançam pré-candidatura neste sábado para "reconstruir o Brasil"

Apoie o 247

247 – Ocorre neste sábado (7) o lançamento do movimento Vamos Juntos pelo Brasil, que reúne movimentos sociais e partidos políticos que veem em Lula a esperança de recolocar o Brasil no caminho da justiça social, do crescimento econômico, da soberania nacional e da democracia real. O evento acontece às 10h, no Expo Center Norte, em São Paulo.

Nos últimos meses, Lula viajou o país e conversou com as mais variadas lideranças políticas e sociais brasileiras para formar esse movimento. Além do PCdoB e do PV, com quem o PT formou uma federação partidária, Lula obteve apoio da Rede, do Solidariedade e do PSB, que indicou Geraldo Alckmin para ser vice de Lula em uma futura chapa na corrida presidencial.

Os presidentes de todos esses partidos vão ao ato deste sábado, que terá discurso de Lula. Alckmin se pronunciará por meio de vídeo. A TV 247 transmitirá o evento:

No começo do ano, Lula explicou, durante a primeira entrevista que concedeu em 2022, por que não poderia se lançar candidato à Presidência sem antes construir um amplo movimento que juntasse todos aqueles que estão comprometidos com a reconstrução do país e de sua democracia.

“O Brasil de 2023 será um país muito mais destruído do que o de 2003. Vai precisar de muita conversa, de muito mais paciência, de muito mais habilidade. Precisa de inteligência política, de construir um grupo de pessoas que querem remar junto com você”, disse. “Eu tenho consciência do que o povo está passando. Então, eu não posso mentir, não posso ganhar e dizer ‘olha, não dá para fazer as coisas, desculpa'”.

Conversa com a sociedade

Além do apoio de partidos, Lula se reuniu e já conclamou diferentes movimentos sociais a se engajarem pelo retomada do crescimento e da justiça social.

Ele se reuniu, em 2022, com as maiores centrais sindicais do país, em evento realizado em São Paulo; comprometeu-se com a luta dos povos indígenas, em Brasília; e conversou com os petroleiros sobre como resgatar a Petrobras e dar à estatal o papel de indutora do crescimento e da soberania nacional, no Rio de Janeiro.

Conheceu ainda as propostas de moradia elaboradas pelo Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST), também em São Paulo; viu que é possível fazer uma verdadeira revolução na qualidade dos alimentos consumidos pelos brasileiros ao visitar um assentamento do MST no Paraná; e ouviu as demandas dos movimentos de mulheres, da comunidade científica e universitária, dos jovens do bairro de Heliópolis e das mulheres de Brasilândia.

Lula também tem feito encontros com importantes lideranças nacionais, processo que culminou com a costura de uma chapa com Geraldo Alckmin (PSB); a filiação ao PT do ex-governador do Paraná Roberto Requião; a apresentação da pré-candidatura de Jerônimo Rodrigues ao governo da Bahia; e o lançamento da campanha Meu Primeiro Voto durante o Congresso da Juventude do PT, este ainda no fim de 2021.

