Lula e Lewandowski terão nova conversa sobre sucessão no STF

247 - Na semana passada, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Ricardo Lewandowski e o presidente Lula (PT) tiveram uma breve conversa sobre a sucessão no STF durante uma agenda em Recife. No entanto, essa não será a única oportunidade para eles se encontrarem, já que Lewandowski terá uma nova reunião com Lula antes de se aposentar segundo Lauro Jardim, do jornal O Globo.

Lewandowski antecipou sua aposentadoria em um mês e deixa a Corte no próximo dia 11.

>>> "Abro um novo ciclo na minha vida", disse Ricardo Lewandowski

Na nova reunião, ambos terão mais tempo para falar sobre o STF, além de servir como uma despedida oficial.

Lewandowski está trabalhando para que o advogado Manoel Carlos de Almeida assuma sua cadeira de ministro no STF. Na última sessão de Lewandowski na Corte, seu ex-assessor e ex-secretário-geral do STF, aliás, esteve presente no plenário.

Por outro lado, o favorito de Lula ainda é seu ex-advogado, Cristiano Zanin.

