Lula é o melhor presidente da história recente, aponta pesquisa Fórum

Jair Bolsonaro aparece em segundo lugar, no levantamento sobre os presidentes do período pós-redemocratização

Da revista Fórum – Lula foi o melhor presidente que o Brasil já teve desde a redemocratização na opinião de 36,5% dos brasileiros. O ex-presidente aparece na liderança entre os oito chefes da nação que governaram o país desde a eleição de José Sarney. É o que revela a 4ª edição da Pesquisa Fórum, realizada entre 14 e 17 de julho, em parceria com a Offerwise. Depois do ex-presidente Lula vem Jair Bolsonaro (sem partido), com 31,6%. Em terceiro, está Fernando Henrique Cardoso, com 17,5%. Os demais ex-presidentes têm menos de 5%.

No Nordeste, o ex-presidente Lula é o preferido para mais da metade dos moradores da região. Ele foi o melhor para 52,4% dos entrevistados, já Bolsonaro, para 25,6%. No Centro-Oeste, Lula também tem grande vantagem, foi o melhor para 44,6%, enquanto Bolsonaro tem 28,5%. Nas outras regiões do país, Bolsonaro é o preferido, especialmente nas regiões Norte, onde o atual presidente tem 44,2% da preferência e Lula, 26,6%, e no Sul, onde Bolsonaro é o melhor para 33,6% e Lula para 26,7%. No Sudeste, os dois têm empate técnico (dentro da margem de erro).

