Lula é o melhor presidente de todos os tempos, aponta Datafolha. Bolsonaro é o pior

247 – O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que foi mantido como preso político durante 580 dias para que fosse implantado um choque neoliberal na economia brasileira, é o melhor presidente de todos os tempos, segundo aponta pesquisa Datafolha. "Prestes a assumir pela terceira vez o Palácio do Planalto, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é visto pela população como o melhor presidente que o Brasil já teve. Ele governou antes o país de 2003 a 2010. É o que aponta nova pesquisa do Datafolha. Segundo o levantamento, feito em 19 e 20 deste mês, o petista é visto assim por 37% da população", aponta reportagem do jornalista Igor Gielow. "Ao mesmo tempo, Bolsonaro é visto por 31% como o pior presidente da história", acrescenta o jornalista.

"Lula ponteia o ranking positivo desde 2006, mas já teve desempenho melhor. Em 2010, no auge de sua popularidade ao finalizar o segundo mandato, atingiu 71%", escreve Gielow. Depois disso, Lula foi alvo do jornalismo de guerra e uma intensa campanha midiática, que culminou com a prisão e o desgaste de sua imagem. Ainda assim, ele jamais deixou de liderar o ranking e terá agora, com o terceiro mandato, a oportunidade de melhorar novamente sua pontuação.

