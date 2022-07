Lula: "é vergonhoso ver o Brasil voltar ao mapa da fome"

Apoie o 247

247 - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) alertou nesta quinta-feira (7) para a gravidade da fome no Brasil, pois, de acordo com números divulgados nessa quarta-feira (6) pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura (FAO), a insegurança alimentar grave atingiu 15,4 milhões de brasileiros (7,3% da população) entre 2019 e 2021, no governo de Jair Bolsonaro (PL).

"É vergonhoso ver o Brasil voltar ao Mapa da Fome. Foi um grande trabalho da sociedade brasileira para tirarmos o país desse índice, e vamos ter que trabalhar de novo, juntos, para não termos mais pessoas sofrendo com fome e pobreza", escreveu o petista no Twitter.

Um país entra no Mapa da Fome da FAO quando tem mais de 2,5% da população com falta crônica de alimentos. O Brasil tem 4,1%. Entre 2014 e 2016, o País tinha menos de 4 milhões em insegurança alimentar grave.

