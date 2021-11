Lula emite nota de pesar pela morte de Iris Rezende: 'um legado que supera as divisões políticas'

Apoie o 247

247 - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva emitiu uma nota de pesar pela morte do ex-governador de Goiás Iris Rezende, que teve o seu falecimento confirmado nessa terça-feira (9), após ser vítima de um AVC hemorrágico.

"Iris Rezende é um exemplo de carreira política digna, defendendo a democracia e o desenvolvimento do Brasil. Teve uma das mais longas trajetórias na vida pública da nossa história, atravessando 60 anos como vereador, prefeito, deputado, senador, ministro e governador. Deixa um legado em Goiânia, em Goiás e no nosso país que supera as divisões políticas", disse Lula.

"Tive o prazer de ser seu amigo e compartilharmos encontros, conversas e projetos para melhorar a vida do povo do seu estado. A sua esposa Iris, aos familiares, amigos, companheiros e admiradores de Iris Rezende, meus sentimentos e solidariedade", acrescentou.

