Lula escala Alckmin para ampliar diálogo com as Forças Armadas e conter ensaios golpistas de Bolsonaro

Alckmin, que tem contato com generais do Comando Militar do Sudeste, se junta a Nelson Jobim, Jaques Wagner e Celso Amorim na aproximação com militares edit

247 - O ex-presidente Lula (PT) escalou o candidato a vice-presidente em sua chapa, o ex-governador Geraldo Alckmin (PSB), para reforçar o time de aliados que mantêm contato com as Forças Armadas, de acordo com o Estado de S. Paulo. Alckmin se junta a Nelson Jobim, Jaques Wagner (PT-BA) e Celso Amorim para dialogar com os militares.

Com forte atuação em São Paulo, Alckmin "tem contato com policiais militares e também generais que passaram pelo Comando Militar do Sudeste, mas não divulga com quem tem conversado", informa a reportagem.

Aliados de Lula têm buscado nas Forças Armadas a garantia de que não haverá apoio em caso de uma tentativa de golpe por parte de Jair Bolsonaro (PL).

Um dos coordenadores da pré-campanha de Lula, o ex-governador do Piauí Wellington Dias (PT) confirma as conversas com militares. “Temos dialogado, sim, por meio de vários interlocutores, sobre a conjuntura, a democracia e a pauta do interesse do setor, com vistas a um futuro governo Lula-Alckmin”.

O ex-ministro das Relações Exteriores Aloysio Nunes Ferreira, quadro histórico do PSDB que já declarou apoio a Lula no primeiro turno da eleição presidencial deste ano, diz que as Forças Armadas não pretendem conflitar com Lula. “Ele prestigiou muito as Forças Armadas, a estratégia nacional de Defesa, o Prosub (Programa de Desenvolvimento de Submarinos), teve bons comandantes. Não acredito que tenha maiores problemas".

