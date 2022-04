Lula escolhe publicitário Sidônio Palmeira como novo marqueteiro de sua campanha

O baiano Sidônio Palmeira trabalhou no marketing da campanha de Fernando Haddad (PT) em 2018. Lula também anunciou a entrada de outros do partido para a coordenação da campanha edit

247 - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) decidiu nesta segunda-feira (25), em São Paulo, que o publicitário baiano Sidônio Palmeira como novo responsável pelo marketing de sua campanha ao Palácio do Planalto.

Sidônio trabalhou no marketing da campanha de Fernando Haddad (PT) à Presidência em 2018. Também atuou em campanhas do governador da Bahia, Rui Costa (PT), e de Jaques Wagner.

No encontro desta segunda, petista também anunciou a entrada de outros do partido para a coordenação da campanha. Entre eles, o senador Jaques Wagner (BA) e o líder do PT na Câmara, Reginaldo Lopes (MG).

