Lula: “Esse mercado, se tivesse juízo, ia a Aparecida do Norte pagar promessa para eu voltar”

247 - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez uma crítica contundente ao mercado em entrevista concedida ao jornalista Reinaldo Azevedo, na Bandnews, na noite desta quinta-feira (1º) e relembrou os bons tempos de seu governo, “quando o povo podia comprar”.

“Ô, Reinaldo, me faz uma coisa, me arranja um debate com esse tal do ‘mercado’”, provocou o ex-presidente, quando indagado se não fez um governo muito aliado ao mercado.

“Esse mercado, se tivesse juízo, ia a Aparecida do Norte pagar promessa para eu voltar”, disse. “A coisa mais importante que oferecemos aos empresários foi mercado. O povo podia comprar”, lembrou.

“Eu quero saber o que faz o mercado. Se é só pra trocar papel, se eles querem viver de dividendo... No meu governo o Brasil era protagonista”, destacou ainda.

Críticas a Paulo Guedes

Lula afirmou que “um governo só consegue governar se tiver duas características: credibilidade e previsibilidade”. “Qual é a confiança que o Bolsonaro passa ao povo brasileiro?!”, indagou.

“O Guedes é aquele marido que ao invés de arrumar um emprego ele quer sair vendendo os móveis, o fogão, a geladeira... Quer tudo menos trabalhar”, criticou em seguida o ministro da Economia de Paulo Guedes.

O ex-presidente relembrou a história da formação de sua chapa com o então vice José Alencar, empresário. “Minha chapa com o Zé Alencar de vice foi a maior aliança entre o capital e o trabalho nesse país”, definiu.

