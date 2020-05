Lula critica Teich: "esse novo ministro da Saúde parece que só entrou em hospital para vender plano"

Durante live nas redes sociais com ex-ministros da Saúde, o ex-presidente Lula criticou Nelson Teich. "Parece que ele só entrou em hospital para vender plano. É um cara especialista em fundos, não deve nunca ter tirado a pressão de um paciente", disse Lula edit

247 - Em um debate com ex-ministros da Saúde, Lula falou sobre os impactos da pandemia e as ações do governo Jair Bolsonaro.

"Está ficando claro pra muita gente nesse país que o SUS não é aquela coisa nefasta que o mercado pregava. Ficou provada nessa crise a importância do Estado", salientou Lula na live que conta com os ex-ministros José Gomes Temporão, Humberto Costa, Alexandre Padilha e Arthur Chioro.

O ex-presidente falou ainda sobre as suas impressões sobre o novo ministro Nelson Teich.

"Esse novo ministro da Saúde, a impressão que eu tenho é de que ele nunca entrou em uma UBS. Que ele só entrou em hospital para vender plano. É um cara especialista em fundos, não deve nunca ter tirado a pressão de um paciente. Espero não precisar nunca tomar uma injeção com ele", ironizou Lula.

