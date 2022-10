Lula: “esta eleição pode se definir amanhã. Vamos festejar se ganharmos no primeiro turno ou não”

Apoie o 247

247 - Em sua última fala pública como candidato a presidente antes do primeiro turno da eleição, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou em São Paulo que a eleição pode se definir neste domingo (2), e que ele irá festejar na Avenida Paulista nos dois casos, seja este o resultado ou se for para o segundo turno.

“Essa eleição pode se definir amanhã. Estarei festejando se ganhar no primeiro turno ou se for para o segundo turno”, disse em coletiva no Hotel Jaraguá, na capital paulista, depois de uma caminhada na Rua Augusta acompanhado de Geraldo Alckmin, seu candidato a vice, Fernando Haddad, candidato do PT a governador de São Paulo, e Márcio França, candidato ao Senado.

“Se não for amanhã, temos que fazer que nem um time quando vai para a prorrogação: descansar 15 minutos e voltar para o jogo outra vez para marcar o gol que não marcamos”, completou Lula, ainda sobre a possibilidade de ir para o segundo turno. Para o ex-presidente, o PT tem motivo de celebrar nos dois casos porque “ressurgir das cinzas como nós ressurgimos é motivo de muita vitória”.

Lula também incentivou as pessoas a votar. “Amanhã é dia da gente fazer o nosso principal ato cívico”. O candidato também falou de amor, agradeceu a presidenta do PT, deputada Gleisi Hoffmann, sua esposa, Janja, e o povo brasileiro.

