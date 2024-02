Lula está perto de escolher o juiz que julgará a cassação de Moro

Apoie o 247

247 – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está analisando criteriosamente a lista tríplice de candidatos à vaga de juiz que integrará o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná e participará do julgamento da cassação do ex-juiz suspeito Sergio Moro, que se elegeu senador, mas é acusado de abuso de poder econômico e caixa dois em sua campanha.

Entre os indicados, José Rodrigo Sade é apontado por advogados eleitorais que militaram contra a Lava Jato como o mais resistente à operação Lava Jato no estado. Sade concorre com outros dois candidatos: Roberto Aurichio Junior e Graciane Aparecida do Valle Lemos, nomeada por Moro para o Conselho Nacional de Segurança Pública e Defesa Social quando ele era ministro da Justiça. O tribunal conta com sete juízes eleitorais. A informação é da coluna de Mônica Bergamo na Folha de S.Paulo.

