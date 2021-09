Lula: 'Estado só faz sentido se for para ajudar os mais pobres'

247 - O ex-presidente Lula concede nesta quarta-feira (1) entrevista ao programa Triangulando, comandado pela campeã do BBB 20 Thelma Assis, conhecida como Thelminha. Perguntado sobre como chegar a um "consenso" na disputa de interesses entre ricos e pobres, o petista disse que é preciso governar "com método do coração de mãe".

"Se uma mãe tiver 10 filhos e ela tiver um mais fraquinho, é aquele mais fraquinho que vai ter um pouquinho de leite a mais, que vai ter um bife a mais, que vai ter um dengo a mais. No governo, para cuidar do povo pobre, você precisa governar um pouco com a cabeça, mas sobretudo com o coração", explicou Lula, favorito para a eleição de 2022.

Ele ainda disse que um Estado forte só faz sentido quando a ajuda aos pobres é prestada. "Você precisa levar em conta que o Estado só tem sentido de funcionar se for para a gente tentar ajudar os mais pobres".

