Lula fará pronunciamento ao Brasil no 7 de setembro

"Amanhã, às 15h. Acompanhe em nossas redes", postou o ex-presidente Lula no Twitter ao informar que fará um pronunciamento nesta segunda-feira (7), Dia da Independência do Brasil edit

247 - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou neste domingo (6) pelo Twitter que falará "ao Brasil" em uma live especial para marcar o feriado de 7 de setembro, Dia da Independência do Brasil. O pronunciamento acontecerá a partir das 15h em seu canal no YouTube.

Condenado sem provas no processo do triplex no Guarujá (SP) para não disputar a eleição de 2018, o ex-presidente terminou o mandato com 87% de aprovação popular.

No Twitter, o ex-presidente criticou o papel dos norte-americanos na construção do golpe contra Dilma Rousseff.

"Nesses anos todos aprendi muitas lições. Uma delas foi o papel dos EUA. Todos os golpes na América Latina tem o dedo deles. Hoje está provado o dedo do Departamento de Justiça na Lava Jato. E o mesmo aconteceu com o @MashiRafael, no Equador, e com o @evoespueblo, na Bolívia", disse.

De acordo com a Vaza Jato, divulgada em março deste ano, Deltan Dallagnol, que se afastou na Lava Jato, o procurador Vladimir Aras não entregaram nomes de pelo menos 17 americanos que estiveram em Curitiba em 2015 sem conhecimento do Ministério da Justiça, ou seja, esconderam uma cooperação ilegal com os EUA.

Em junho do ano passado, outra matéria apontou que, de acordo com Dallagnol, alguns detalhes da operação dependeriam "de articulação com os americanos".

No Brasil, o tradicional desfile de 7 de setembro em Brasília foi cancelado e Jair Bolsonaro vai celebrar a data com um evento fechado no Palácio da Alvorada.

Está previsto um breve discurso dele, que deve ser transmitido através de suas redes sociais.

Nesses anos todos aprendi muitas lições. Uma delas foi o papel dos EUA. Todos os golpes na América Latina tem o dedo deles. Hoje está provado o dedo do Departamento de Justiça na Lava Jato. E o mesmo aconteceu com o @MashiRafael, no Equador, e com o @evoespueblo, na Bolívia. — Lula (@LulaOficial) September 4, 2020

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.