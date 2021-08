Lula fará sinalização pública aos militares para garantir transição democrática

O ex-presidente pretende deixar claro seu respeito às Forças Armadas, defender a soberania nacional e elencar a relação que seu governo teve com a caserna, segundo aponta o jornalista Caio Junqueira, da CNN edit

247 – Líder em todas as pesquisas , que apontam sua possibilidade de vitória até em primeiro turno, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva pretende divulgar uma carta pública aos militares, para garantir uma transição democrática no País, segundo informa o jornalista Caio Junqueira, em reportagem publicada na CNN. "O ex-presidente pretende deixar claro seu respeito às Forças Armadas, defender a soberania nacional e elencar a relação que seu governo teve com a caserna. O objetivo de Lula é deixar claro que seu governo foi o período em que houve maior aporte orçamentário de todos os tempos – algo que os próprios militares reconhecem", informa o jornalista.

"Petistas avaliam que o gesto é necessário para sinalizar que um eventual retorno de Lula à relação seria pacífica, algo que também tem sido questionado pelos militares. Hoje, o ex-ministro da Justiça e do Supremo Tribunal Federal, Nelson Jobim, é a principal ponte de Lula com os militares, mas ex-ministros da Defesa, como Celso Amorim, também têm ajudado no debate sobre o modelo ideal dessa aproximação", aponta ainda a reportagem.

