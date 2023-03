Lula inicia nomeações para o Judiciário e deve basear escolhas em critérios técnicos e no apoio de aliados

A nomeação da advogada Danyelle Galvão para uma cadeira no TRE de São Paulo contou com o apoio de diversos aliados do presidente Lula edit

247 - O Diário Oficial da União (DOU) desta segunda-feira (27) traz três nomeações do governo Lula para o Judiciário --a principal delas, para um assento no TRE (Tribunal Regional Eleitoral) de São Paulo. Trata-se da advogada Danyelle Galvão.

Segundo a jornalista Carolina Brígido, do portal UOL, "pesaram na nomeação o critério técnico e o apoio de setores políticos próximos do presidente --entre eles, a bancada do PT no Congresso Nacional". O critério de gênero não foi levado em consideração, diz a colunista.

Danyelle teve o apoio de três conselheiros de Lula para assuntos jurídicos: o advogado-geral da União, Jorge Messias; o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha; e o secretário nacional de Justiça, Augusto de Arruda Botelho. Também tinha uma carta de recomendação escrita pela ex-presidente Dilma Rousseff a Lula.

Danyelle é especialista em crimes e processo eleitoral, ministrando aulas sobre o assunto há oito anos na Academia Brasileira de Direito Constitucional (ABDConst) em Curitiba, bem como há dois anos no IDP (Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa) em Brasília.

"Caso os critérios usados para a escolha de Danyelle Galvão sejam replicados para outras vagas do Judiciário, a receita do sucesso para candidatos é ganhar a confiança dos conselheiros de Lula, ter um bom trânsito político - e, claro, apresentar um currículo consistente", finaliza a jornalista.

