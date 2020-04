Lula: instituições já deveriam ter reagido. É hora de "Fora, Bolsonaro"

O ex-presidente Lula diz que as principais instituições brasileiras já deveriam ter reagido aos ataques antidemocráticos de Bolsonaro e defende também a saída do ocupante do Planalto. “É preciso começar o Fora Bolsonaro porque não é possível a gente permitir que ele destrua a democracia”, defende Lula edit

247 - O ex-presidente Lula, em entrevista concedida à CBN Ceará na manhã desta quinta-feira (23), diz que as principais instituições brasileiras já deveriam ter reagido aos ataques antidemocráticos de Bolsonaro e cobra também a saída do ocupante do Planalto. “É preciso começar o Fora Bolsonaro porque não é possível a gente permitir que ele destrua a democracia”, defende Lula.

Lula também diz que “a única coisa que o Bolsonaro não faz é dizer onde está o Queiroz e quem mandou matar a Marielle. Ele não responde nada”.

Durante a entrevista, Lula pediu solidariedade por parte do empresariado brasileiro. “Os empresários precisam ter solidariedade. Querem voltar a trabalhar? Mostrem seriedade. Façam com que os trabalhadores tenham garantia de que vão ter luvas, máscaras, transporte público higienizado. As pessoas precisam entender que não estão morrendo números. São seres humanos”.

