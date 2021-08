Lula: "já fui chefe das Forças Armadas, eles sabem como têm que se comportar"

247 - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que Jair Bolsonaro tem uma relação com as Forças Armadas como se a instituição fosse um "objeto particular" dele. O petista fez referência ao desfile de militares que aconteceu na manh]a desta terça-feira (10) em Brasília, dia em que o Congresso Nacional vota a PEC do voto Impresso.

"Já fui chefe das Forças Armadas, eles sabem como tem que se comportar. Cuidando da nossa soberania, dentro da Constituição. O Bolsonaro se comporta como se as Forças Armadas fosse um objeto particular dele, como se fosse um brinquedo", disse Lula à Rádio ABC de Porto Alegre (RS).

O ex-presidente negou ter a pretensão de preparar uma carta para os militares. "Não tem carta pra conversar com militares. Se tivesse carta seria para o povo brasileiro e dentro disso estão os militares. Se militar quiser fazer política ele renuncia o cargo, tira a farda e se candidata. Não tem problema", afirmou.

"Não tem conversa especial com Forças Armadas, vou tratá-los com respeito, como temos que tratar todas as instituições. Isso que aconteceu hoje foi uma coisa patética. Se o Bolsonaro queria uma foto com militar era só ter visitado um quartel", acrescentou.

O ex-presidente também criticou a maneira de Bolsonaro governar. "Eu não fico entrando toda hora em briga desnecessária porque isso só interessa ao Bolsonaro. Ele cria confusão pra ocupar espaço na mídia. É o jeito dele governar. O que eu quero discutir são os milhões de desempregados nesse país, o povo que tá sofrendo passando fome".

